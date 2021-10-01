Нападником виявився місцевий мешканець, який "вирішив постріляти з балкону по пташках".

У четвер, 30 вересня, у Києві обстріляли службовий автомобіль голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова. На той момент у салоні авто був лише водій. Він отримав поранення.

Про це голова Держархіву повідомив у п’ятницю, 1 жовтня, у фейсбуці.

"Вчора я був у службовому відрядженні у Вінниці. Їздив поїздом, службове авто залишилося в архівному містечку на Солом’янській, 24. Тоді з сусіднього будинку по моєму водію, який перебував поруч з гаражем в архівному містечку, був зроблений постріл (чи декілька)", - розповів Хромов.

За словами Хромова, "куля, чи дріб, зачепила підборіддя Сергія, загрози здоров’ю чи життю нема".

Правоохоронці затримали ймовірного стрільця.

Як зазначив Хромов, він "не знає мотивів людини, яка стріляла", ні з чим це не пов’язує і просить "не будувати конспірологічних теорій".

Оновлення. Як повідомили у пресслужбі столичної поліції, стрільця затримали менш ніж за годину.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Ним виявився киянин, який нібито вирішив постріляти з вікна балкону по пташках, але влучив у шию перехожого.

32-річному правопорушникові загрожує до семи років в’язниці.

З помешкання стрільця поліцейські вилучили гвинтівку та набої до неї, які направили на експертизу.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання запобіжного заходу.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Нагадаємо, близько 10:00 22 вересня на автомобільній дорозі, що веде до Києва, було скоєно замах на помічника президента Сергія Шефіра. Невідомі зловмисники випустили в автомобіль, де перебував Шефір, автоматну чергу. Три кулі влучили у водія політика, але сам він не постраждав.