"Слуги" відправляються до Трускавця потягом: фото
"Слуги" відправляються до Трускавця потягом: фото
Білорусь видає нелегальним мігрантам військову форму, - польські прикордонники
Білорусь видає нелегальним мігрантам військову форму, - польські прикордонники
Журналістів, які їдуть в поїзді на Трускавець, пересадили в інший вагон через "Слуг народу"
Журналістів, які їдуть в поїзді на Трускавець, пересадили в інший вагон через "Слуг народу"
Брагар та Богуцька розповіли, чи підпишуть лист про відставку Разумкова
Брагар та Богуцька розповіли, чи підпишуть лист про відставку Разумкова
Руслан Стефанчук: «В цій ВР ні одного закону не було прийнято в повній відповідності з Регламентом. Ні одного»
Руслан Стефанчук: «В цій ВР ні одного закону не було прийнято в повній відповідності з Регламентом. Ні одного»
Індійський ринок зброї як лакмусовий папірець ВТС України
Індійський ринок зброї як лакмусовий папірець ВТС України
Арахамія ініціював збір підписів за відкликання Разумкова з посади спікера (оновлено)
Арахамія ініціював збір підписів за відкликання Разумкова з посади спікера (оновлено)
Озброєний автоматом бойовик "ЛНР" здався в полон ЗСУ, - штаб ООС
Озброєний автоматом бойовик "ЛНР" здався в полон ЗСУ, - штаб ООС
ГоловнаСуспільствоЖиття

До Дня захисників та захисниць України Uklon та "Повернись живим" запускають кампанію на підтримку військових

На кзібрані кошти будуть придбані мобільні комплекси спостереження для ЗСУ.

До Дня захисників та захисниць України Uklon та "Повернись живим" запускають кампанію на підтримку військових
Фото: cow.org.ua

До Дня захисників та захисниць України онлайн-сервіс виклику таксі Uklon та благодійний фонд "Повернись живим" проводять спільну кампанію на підтримку українських військових.

Про це повідомляє фонд "Повернись живим".

Долучитись до проєкту можна буде, перейшовши через QR-код в автівках сервісу Uklon у Дніпрі, Києві, Львові, Одесі та Харкові. Також посилання на проєкт міститиметься у розділі "Новини" застосунку Uklon. Коли акція завершиться, Uklon долучиться до допомоги власним внеском.

Крім того, 14 жовтня сервіс додатково організує день безкоштовної доставки для ветеранських бізнесів.

"14 жовтня - гарна нагода для всіх нас згадати про те, через що пройшла Україна. А цей проєкт - гарна можливість подякувати захисникам за щоденний захист нашої незалежності. У 2014 році, в момент, коли важко було всім, у нас не було іншого варіанта, окрім як підтримувати ресурсами українську армію. Дотепер ми щороку співпрацюємо з БФ «Повернись живим» і не збираємося змінювати цей вектор, поки країна перебуває у військовому конфлікті", - зазначив співзасновник та операційний директор компанії Uklon Сергій Смусь.

На кошти, зібрані під час акції, будуть придбані мобільні комплекси спостереження.

Директор благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, своєю чергою, наголосив, що країні потрібна сильна та компетентна армія.

"Ми розбудовуємо її — підсилюємо сучасним обладнанням, що допомагає зберігати життя військових та стримувати противника. Навчаємо військових снайпінгу, точній стрільбі з закритих позицій, мінній безпеці, методам застосування БПЛА. Це було б неможливо без соціально відповідального бізнесу, який підтримує і благодійників, і військових. Зокрема, наші партнери з онлайн-сервісу виклику авто Uklon з 2014 року допомагають українським воїнам ставати сильнішими та професійнішими", - сказав він.

Нагадаємо, в квітні на форумі підтримки ветеранського бізнесу представили онлайн-платформу бізнес-менторства для ветеранів.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також