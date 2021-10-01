До Дня захисників та захисниць України Uklon та "Повернись живим" запускають кампанію на підтримку військових

До Дня захисників та захисниць України онлайн-сервіс виклику таксі Uklon та благодійний фонд "Повернись живим" проводять спільну кампанію на підтримку українських військових.

Про це повідомляє фонд "Повернись живим".

Долучитись до проєкту можна буде, перейшовши через QR-код в автівках сервісу Uklon у Дніпрі, Києві, Львові, Одесі та Харкові. Також посилання на проєкт міститиметься у розділі "Новини" застосунку Uklon. Коли акція завершиться, Uklon долучиться до допомоги власним внеском.

Крім того, 14 жовтня сервіс додатково організує день безкоштовної доставки для ветеранських бізнесів.

"14 жовтня - гарна нагода для всіх нас згадати про те, через що пройшла Україна. А цей проєкт - гарна можливість подякувати захисникам за щоденний захист нашої незалежності. У 2014 році, в момент, коли важко було всім, у нас не було іншого варіанта, окрім як підтримувати ресурсами українську армію. Дотепер ми щороку співпрацюємо з БФ «Повернись живим» і не збираємося змінювати цей вектор, поки країна перебуває у військовому конфлікті", - зазначив співзасновник та операційний директор компанії Uklon Сергій Смусь.

На кошти, зібрані під час акції, будуть придбані мобільні комплекси спостереження.

Директор благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, своєю чергою, наголосив, що країні потрібна сильна та компетентна армія.

"Ми розбудовуємо її — підсилюємо сучасним обладнанням, що допомагає зберігати життя військових та стримувати противника. Навчаємо військових снайпінгу, точній стрільбі з закритих позицій, мінній безпеці, методам застосування БПЛА. Це було б неможливо без соціально відповідального бізнесу, який підтримує і благодійників, і військових. Зокрема, наші партнери з онлайн-сервісу виклику авто Uklon з 2014 року допомагають українським воїнам ставати сильнішими та професійнішими", - сказав він.

Нагадаємо, в квітні на форумі підтримки ветеранського бізнесу представили онлайн-платформу бізнес-менторства для ветеранів.