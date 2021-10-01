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Окупанти посилили блокування українського радіосигналу в Криму, - правозахисники

У березні 2021 року сигнал українських FM-радіостанцій був доступний в 13 з 19 населених пунктів. У червні цього року - у 8.

Окупанти посилили блокування українського радіосигналу в Криму, - правозахисники
Фото: Depositphotos/3dmentat

Ситуація з поширенням українського радіосигналу на півночі окупованого Криму за останні три місяці істотно погіршилася.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

Зазначається, що активісти провели два моніторинги з інтервалом в 3 місяці - в березні і в червні 2021 року. За цей період охоплення українського радіосигналу істотно скоротилося. В ефірі також з'явилося підконтрольне Міноборони РФ радіо "Звезда", яке повністю перекрило своїм сигналом частоту українського радіо НВ.

"У березні 2021 року сигнал українських FM-радіостанцій зафіксований в 13 з 19 населених пунктів. У червні цього року українське мовлення було доступно в 8 населених пунктах з того ж списку. При цьому кількість частот, на яких можна почути український радіосигнал, теж зменшилася", - йдеться в доповіді.

Нагадаємо, минулого місяця на території Попаснянської тергромади Луганської області закінчили будівництво телевізійної вежі, яка здійснюватиме мовлення на тимчасово окуповані території.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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