На Харківщині підполковник поліції катував затриманого заради зізнання у вбивстві

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Заступник начальника одного з відділів Чугуївського управління поліції Харківської області у званні підполковника катував затриманого заради визнання у вбивстві.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Наразі правоохоронцю повідомлено про підозру у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК України).

Встановлено, що у листопаді 2019 року на території одного з районів області було вбито чоловіка. На місце вбивства прибув вказаний підполковник поліції разом з іншими правоохоронцями.

Під час спілкування зі свідками, підполковник поліції дізнався, що померлий товаришував з місцевим мешканцем.

"З метою найшвидшого розкриття вбивства поліцейський вирішив використати недозволені методи досудового розслідування для отримання даних про можливу причетність чоловіка до злочину. Ввечері того самого дня підполковник поліції разом з іншими правоохоронцями приїхали до чоловіка. Побачивши, що чоловік вже спить, поліцейський почав бити його дерев’яною палицею по спині, після чого притиснув його голову до подушки, щоб чоловік не міг дихати. Після цього правоохоронці надягнули на чоловіка кайданки, доставили до відділу поліції, де упродовж тривалого часу почергово били його заповненою водою пластиковою пляшкою", - повідомили в прокуратурі.

30 вересня підполковнику було повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Також встановлюються інші співучасники.

Нагадаємо, раніше колишнього оперуповноваженого Кагарлицького відділку поліції і нині обвинуваченого у катуванні Ярослава Леваднюка за підсумками переатестації влітку рекомендували підвищити на посаді.