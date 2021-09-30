Щорічно 30 вересня в Україні відзначають День усиновлення. А за рік до запровадження свята, в 2008 році запрацював перший Всеукраїнський портал національного усиновлення «Рінат Ахметов – Дітям. Сирітству – ні!». Завдяки системній роботі однойменної програми Фонду Ріната Ахметова в суспільстві почало змінюватися ставлення до усиновлення, а українці стали більш охоче всиновлювати дітей.

Напередодні святкування Дня усиновлення Фонд Ріната Ахметова організував тренінг для усиновителів, батьків-вихователів та прийомних батьків. Таким чином, Фонд Ріната Ахметова дарує їм можливість зустрітися з фахівцями та обговорити важливі моменти виховання дітей. Цього разу тренеркою заходу стала експертка Фонду Ріната Ахметова, відома фахівчиня Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Любов Лоріашвілі.

"За час існування програма стала лідером національного усиновлення, змінила ставлення суспільства до проблеми сирітства та зробила табуйовану тему усиновлення трендом. А головне – допомогла знайти нові родини майже для 10 000 дітей. Прорив забезпечив портал «Рінат Ахметов – Дітям. Сирітству – ні!», де почали розміщувати анкети хлопчиків і дівчаток, які гостро потребували батьків. Портал став містком між усиновителями і дітьми з дитячих будинків", – розповідає Оксана Іщук, керівниця проєктів Фонду.

Програма «Рінат Ахметов – Дітям. Сирітству – ні!» не має аналогів в Україні. З 2008 року Фонд сприяв створенню 41-го дитячого будинку сімейного типу (ДБСТ), які взяли на виховання понад 400 дітей по всій країні. На сьогодні в Україні функціонує 1235 ДБСТ. Більш ніж 10 років програма проводить тренінги для усиновителів, підтримує вихованців інтернатів, допомагає ДБСТ і популяризує в суспільстві сімейні форми виховання.

Програма «Рінат Ахметов – Дітям. Сирітству – ні!» сформувала культуру національного усиновлення в Україні. Допомога дітям є пріоритетним напрямом для Фонду Ріната Ахметова. І Фонд робить усе можливе для того, щоб кожна дитина зростала і виховувалася в родині, разом з тим сприяючи національному усиновленню та надаючи підтримку сім'ям опікунів, прийомним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу.