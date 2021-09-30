Правоохоронці знешкодили чоловіка, який влаштував стрілянину в одному із населених пунктів Подільського району на Одещині. На місці інциденту наразі працюють вибухотехніки.

Як інформують у пресслужбі обласної поліції, про стрілянину на вулиці села правоохоронців сповістили місцеві жителі. На місце події негайно вирушили дільничні офіцери, які на той час відпрацьовували власників зброї у сусідньому населеному пункті.

"Правоохоронці встановили, що стрілянину з обрізу мисливської рушниці влаштував житель цього села. Під час перемовин з поліцейськими зловмисник кілька разів вистрілив у їхній бік та пошкодив автомобіль одного з правоохоронців. У відповідь поліцейськими також була застосована вогнепальна зброя", - сказано в повідомленні.

За кілька хвилин правопорушник зайшов до чужого будинку та з погрозами вигнав господарів, а потім знову вийшов на вулицю та, озброєний обрізом і гранатою, попрямував до будинку, у якому мешкає жінка з дітьми.

"Щоб запобігти небезпеці, що загрожувала людям, працівники поліції знешкодили зловмисника", - пояснили у поліції.

За інформацією видання Думская, стрілянина сталася у селі Пужайкове.