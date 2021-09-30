Окупанти сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Протягом минулої доби, 29 вересня, збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Втрат серед українських військовослужбовців немає, інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Учора в районі Золотого-4 противник вів прицільний вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Поблизу Пісків російські найманці обстріляли українські позиції, застосувавши ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Поблизу Шумів ворог здійснив прицільний обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

У напрямку Лебединського окупанти чотири рази вели щільний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

Від початку цієї доби, 30 вересня, випадків порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційні військ не зафіксовано.

Як повідомляли, 28 вересня, російські найманці вісім разів обстріляли українські позиції в районі лінії зіткнення. Було поранено двох бійців ЗСУ.