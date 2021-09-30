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Окупанти сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

Окупанти сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: Макс Левин

Протягом минулої доби, 29 вересня, збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Втрат серед українських військовослужбовців немає, інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Учора в районі Золотого-4 противник вів прицільний вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Поблизу Пісків російські найманці обстріляли українські позиції, застосувавши ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Поблизу Шумів ворог здійснив прицільний обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

У напрямку Лебединського окупанти чотири рази вели щільний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

Від початку цієї доби, 30 вересня, випадків порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційні військ не зафіксовано.

Як повідомляли, 28 вересня, російські найманці вісім разів обстріляли українські позиції в районі лінії зіткнення. Було поранено двох бійців ЗСУ.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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