У Києві відбулася акція пам'яті 32-річного білоруського айтішника Андрія Зельцера, який був вбитий вчора під час рейду силовиків у Мінську.
Про це повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.
Акція почалася о 19-й годині біля посольства Білорусі у Києві на вул. М. Коцюбинського. У ній взяли участь декілька десятків білорусів.
Учасники акції запалили лампадки, вони тримали фото вбитого і червоно-біло-червоні прапори, також вони скандували гасла проти Олександра Лукашенка.
Андрій Зельцер працював у компанії EPAM Systems (американська ІТ-компанія, заснована в 1993 році, найбільший світовий виробник програмного забезпечення на замовлення).
Вчора під час “відпрацювання адрес” співробітники білоруського КДБ вдерлися до його помешкання. Чоловік чинив збройний опір та смертельно поранив з рушниці одного з силовиків. Його вбили вогнем у відповідь.
Андрій Зельцер був одружений, мав сина.