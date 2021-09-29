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У Києві вшанували пам’ять білоруса, вбитого силовиками під час рейду у Мінську

Учасники акції запалили лампадки, вони тримали фото вбитого і червоно-біло-червоні прапори.

Фото: Lb.ua

У Києві відбулася акція пам'яті 32-річного білоруського айтішника Андрія Зельцера, який був вбитий вчора під час рейду силовиків у Мінську. 

Про це повідомляє кореспондент LB.ua з місця події. 

Акція почалася о 19-й годині біля посольства Білорусі у Києві на вул. М. Коцюбинського. У ній взяли участь декілька десятків білорусів.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua

Учасники акції запалили лампадки, вони тримали фото вбитого і червоно-біло-червоні прапори, також вони скандували гасла проти Олександра Лукашенка.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Андрій Зельцер працював у компанії EPAM Systems (американська ІТ-компанія, заснована в 1993 році, найбільший світовий виробник програмного забезпечення на замовлення).

Вчора під час “відпрацювання адрес” співробітники білоруського КДБ вдерлися до його помешкання. Чоловік чинив збройний опір та смертельно поранив з рушниці одного з силовиків. Його вбили вогнем у відповідь.

Андрій Зельцер був одружений, мав сина.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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