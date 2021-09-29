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У Києві пасажир таксі побив до смерті чоловіка, який чіплявся до заправника

Подія сталася на території АЗС на Троєщині.

У Києві пасажир таксі побив до смерті чоловіка, який чіплявся до заправника
Фото: Національна поліція

У Києві пасажир таксі побив до смерті п'яного чоловіка, який чіплявся до заправника. Подія сталася на території автозаправної станції на проспекті Романа Шухевича, повідомляється на сайті поліції.

"Чоловік напідпитку почав чіплятися до оператора автозаправної станції, який заправляв таксі. На захист працівника з авто вийшов пасажир та намагався заспокоїти чоловіка. Між ними розпочався конфлікт, у ході якого пасажир таксі кілька разів вдарив опонента в живіт та по голові", - розказав начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Павло Шаламов.

Після цього потерпілий залишився лежати на землі, а пасажир повернувся у таксі та поїхав геть.

За деякий час він повернувся та викликав "швидку". Лікарі, які приїхали на виклик, констатували смерть потерпілого.

26-річного пасажира таксі затримали за підозрою в нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті (ч.2 ст.121 Кримінального кодекса).

Загиблому було 45 років.

Нагадаємо, що на початку вересня у Києві співробітник державної охорони ударив 22-річного танцюриста з команди співачки Надії Дорофєєвої, після чого той опинився у реанімації. Нападнику інкримінували ч.1 ст.121 Кримінального кодексу.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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