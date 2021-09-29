Популярні вакансії без досвіду або специфічних навичок

На українському ринку праці у зв'язку з кризою склалася досить складна ситуація: часом цікаву вакансію можна чекати місяцями. Але що ж робити, якщо заробити потрібно швидко? У цьому випадку допоможуть професії, для яких не потрібні досвід або якісь специфічні навички. Слід зазначити, що спостерігається доволі багато таких вакансій, тому знайти роботу і швидко отримати першу зарплату не буде складно.

Виручать пропозиції від супермаркетів

Люди просто не можуть обійтися без покупки різноманітних товарів і продуктів харчування, ось чому супермаркетами завжди пропонується робота Обухів це або Дніпро. Для пошуку необхідної вакансії скористайтеся онлайн-сервісом OLX Робота. За його допомогою можна знайти оголошення від роботодавців, які згодні працевлаштувати кандидатів на стажування і при цьому не вимагатимуть наявності досвіду.

У супермаркетах дуже часто потрібні такі співробітники, як:

касири;

продавці-консультанти (в їхні обов'язки входить також розкладка продукції на полиці);

співробітники служби охорони;

вантажники для розвантаження продуктових машин;

клінінговий персонал.

Слід зазначити, що всі ці професії завжди користуються попитом, при цьому вимоги до кандидатів при працевлаштуванні мінімальні. Деякі варіанти потішать кар'єрним ростом, всім їм властива стабільна заробітна плата.

Різноробочі: досвід роботи не потрібен

Попит на некваліфіковані професії часом перевищує пропозицію, при цьому діяльність різноробочих, як і випливає з назви, вражає різноманітністю. Різноробочих можуть найняти для копання земельної ділянки, миття вікон, розвантаження машини, упаковки товарів. Тому при виборі вакансії слід розраховувати на свою фізичну силу і навички. Така трудова зайнятість потішить:

відрядною зарплатою, яка виплачується оперативно;

відсутністю матеріальної відповідальності;

гнучким графіком праці;

доходом, який залежить від обсягу виконаних робіт;

мінімальними вимогами до претендента.

Якщо гроші потрібні терміново, то також можна спробувати себе в ролі промоутера, таксиста, кур'єра, працівника громадського харчування, розклеювача оголошень. Ці професії допоможуть протриматися, поки не трапиться вакансія, яка краще підійде вашим професійним навичкам.