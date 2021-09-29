Російські найманці вісім разів відкривали вогонь на Донбасі

Упродовж минулої доби, 28 вересня, інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, не змінилась. Російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню, один раз - раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В напрямку Кримського збройні формування двічі вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Павлополя російські найманці два рази відкривали щільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Також двічі під обстріл потрапили наші позиції неподалік Кам'янки. Перший обстріл ворог здійснив зі станкових протитанкових гранатометів, другий - із заборонених мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Донеччині зафіксовано застосування двох ворожих безпілотників, за допомогою яких ворог скинув ВОГ-17 в районі населених пунктів Лебединське та Широкине.

Внаслідок бойових дій два військовослужбовця дістали вогнепальні поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі, стан їх здоров’я - задовільний.

Протягом поточної доби, 29 вересня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. В районі Золотого-4 окупанти вели прицільний обстріл наших позицій з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї. Біля населеного пункту Піски ворог застосував ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

"На ворожі провокації наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити обстріли", - повідомили в штабі.

Нагадаємо, напередодні генеральний консул Німеччинив Донецьку Таня Байєр побувала в районі операції Об'єднаних сил і відвідала контрольний пункт в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". Її супроводжував помічник Командувача об’єднаних сил полковник Володимир Оленчук.