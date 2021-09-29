У чоловіка залишилися дружина та двоє дітей.

Віктор Молостов

У неділю, 26 вересня, в зоні проведення ООС загинув 49-річний мешканець Харківської області Віктор Молостов.

Про це у Facebook повідомляє Сахновщинська територіальна громада.

"Сахновщинська громада втратила одного з кращих своїх синів. 26 вересня під час виконання бойового завдання в зоні проведення ООС загинув наш земляк - старший солдат, командир бойової машини 54-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Молостов Віктор Михайлович. Глибоко співчуваємо рідним та близьким загиблого! Вічна, світла пам’ять герою!" - йдеться у повідомленні.

У Віктора Молостова залишилися дружина та двоє дітей.

Церемонія прощання із бійцем відбудеться 29 вересня у селі Новоолександрівка Сахновщинської селищної ради.

Нагадаємо, в неділю, 26 вересня, на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів загинув український військовий, ще один - дістав поранення. Окупанти шість разів за добу порушили "тишу".