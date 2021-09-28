Тарифи для населення в новому опалювальному сезоні не підвищаться, - Чернишов

Тарифи в цьому опалювальному сезоні повинні залишатися на рівні, який застосовувався в попередньому.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов запевняє, що у новому опалювальному сезоні тарифи на тепло для населення не зміняться.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Що стосується цін на газ, ми бачимо, що відбувається у світі зараз. Але хочу запевнити, що тарифи для населення не повинні підвищуватися в цьому опалювальному сезоні і повинні залишатися на рівні, який застосовувався в попередньому (сезоні опалення - ред.)", - сказав міністр.

Він також зазначив, що технічна підготовка до опалювального сезону йде за планом, наразі до зимового періоду підготовлено понад 90% теплопостачальних підприємств і мереж.

Нагадаємо, раніше у Черкасах підняли тариф на тепло для користувачів КП "Черкаситеплокомуненерго". Для населення він виріс на третину, для бюджетних установ - у три рази.

Зі свого боку міністр Кабінету Міністру Олег Немчінов заявив про відсутність підстав для підвищення тарифів на комунальні послуги для населення.