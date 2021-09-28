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Російські найманці від початку доби поранили двох українських військових

Поранених госпіталізували, стан їхнього здоров’я - задовільний.

Російські найманці від початку доби поранили двох українських військових
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Від початку цієї доби, 28 вересня, російсько-окупаційні війська вже тричі порушили режим припинення вогню у районі операції Об’єднаних сил.

Унаслідок дій окупантів двоє українських бійців отримали поранення, повідомляє пресцентр ООС.

Так, уночі та вдосвіта в напрямку Кримського збройні формування вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Уранці поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих дій два військовослужбовці Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Наразі воїни перебувають в лікувальному закладі, стан їх здоров’я - задовільний", - сказано в повідомленні.

На ворожі провокації українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити обстріли.

У ранковому зведенні пресцентр ООС повідомляв про зростання інтенсивності бойових дій на лінії зіткнення. Учора російські найманці вісім разів порушили "тишу" на Донбасі.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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