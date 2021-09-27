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Російські найманці двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Втрат серед українських воїнів немає.

Російські найманці двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: 112.ua

Від початку цієї доби російсько-окупаційні війська на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Так, в напрямку населених пунктів Попасна та Новолуганське противник здійснив прицільні обстріли з ручних протитанкових гранатометів.

“Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати ситуацію та виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу російсько-окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі і прицільно обстрілювали позиції підрозділів Збройних Сил України.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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