Російські найманці двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Від початку цієї доби російсько-окупаційні війська на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Так, в напрямку населених пунктів Попасна та Новолуганське противник здійснив прицільні обстріли з ручних протитанкових гранатометів.

“Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати ситуацію та виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу російсько-окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі і прицільно обстрілювали позиції підрозділів Збройних Сил України.