​У Смілі та Чигирині не планують перейменувати вулиці Терешкової

У двох містах Черкаської області - Смілі та Чигирині - місцева влада відмовляється перейменовувати вулиці, названі на честь космонавтки, депутатки "Єдиної Росії" Валентини Терешкової, яка брала участь у анексії Криму.

Про це свідчить відповідь з Чигиринської РДА на запит.

Влада мотивує своє рішення відсутністю звернень місцевих жителів.

У відповіді Смілянської міської ради від 16.09.2021 року на звернення голови руху "Декомунізація. Україна" Вадиму Познякову вказано, що його звернення не буде взято до уваги, оскільки він не є жителем Сміли.

"Це звісно дивно, що Черкасчина так захищає депутатку РФ, що брала участь в анексії Криму. Але думаю, дожмем" - сказав LB.ua Вадим.

Нагадаємо, Терешкова голосувала 1 березня 2014 року за окупацію Криму, а також саме вона стала ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році.

Раніше в Жашкові, що на Черкащині, у зв'язку з відсутністю звернень громадян міська рада відмовилась перейменувати вулицю, названу на честь космонавтки Терешкової.

В Подільську, що на Одещині, також відмовилися перейменовувати вулицю, названу на честь Терешкової.

12 липня на сесії міської ради Малина (Житомирська область), перейменували вулицю імені Терешкової. Тепер вулиця матиме назву Космонавта Каденюка. Також у Радивилові Рівненської області депутати з другої спроби перейменували вулицю та провулок, названі на честь космонавтки.