СБУ повідомила підозру співучаснику замовного вбивства працівника СІЗО в Рівному у 2016 році

Йому закидають державну зраду за роботу на ФСБ.

Служба безпеки України повідомила підозру другому агенту ФСБ, який підозрюється у причетності до вбивства у 2016 році співробітника рівненського СІЗО Івана Мамчура.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

"Зловмисник входив до складу так званої «бойової двійки», яка у 2016 році здійснила вбивство українського спецпризначенця на Рівненщині. Підозрюваний приховано переправив з РФ зброю для вчинення злочину", - йдеться в повідомленні.

Йому повідомили про підозру за ст.111 Кримінального кодексу - державна зрада.

У 2020 році за вбивство Мамчура до 12 років позбавлення волі засудили уродженця Маріуполя Олега Смородинова.

Суд установив, що раніше двічі судимого громадянина України Смородинова в січні-лютому 2016 року завербували співробітники ФСБ у Москві. З вересня 2016 року він перебував у Рівному і стежив за учасником АТО Мамчуром. Після відмови військового працювати на російські спецслужби Смородинов застрелив його з пістолета в під'їзді будинку. Це сталося 17 вересня 2016 року. За злочин кілер отримав близько $5 тис. і 300 тис. рублів.

На суді Смородинов визнав свою провину і повідомив, що його завербували в Москві знайомі співробітники ФСБ і ГРУ, які обіцяли влаштувати його на роботу в "поліцію" анексованого Криму. Вони дали йому список українських військових, яких він мав би ліквідувати.

Мамчура обрали жертвою, оскільки він, крім участі в АТО, у 2008 році як військовий фахівець допомагав Грузії у війні проти Росії.

Кілера затримали 17 листопада 2016 року, коли він спробував перейти в Росію з території Харківської області. У травні 2017 року його почали судити, а в березні 2020 році винесли вирок - 12 років в'язниці за ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада). Розгляд справи про замовне вбивство триває.

У червні 2019 року в Росії затримали його співучасника - Костянтина Іванова. У серпні 2020 року його було видано Україні, після чого йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.