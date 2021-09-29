Кількість боргів за комунальні послуги збільшилась у 1,5 раза, - Opendatabot

За рік кількість боргів українців за комунальні послуги виросла у 1,5 раза. В серпні минулого року зафіксовано 294 789 боргів, а вже у серпні поточного року їх кількість збільшилась на 155 964 провадження.

Відповідні дані оприлюднив портал відкритих даних Opendatabot.

"Наразі кількість боргів в Єдиному реєстрі боржників сягнула 450 753 справ. Процент боргів за комунальні платежі становить 7% від загальної кількості боргів українців", - сказано в повідомленні.

За рік загальна кількість виконавчих проваджень за борги українців також зросла на 33%. Якщо у серпні 2020 було відкрито 4 665 510 проваджень, то у серпні поточного року ця сума збільшилась до 6 219 371. Наразі кількість стягнень становить 7% від усіх проваджень про заборгованості.

За даними Держстату, станом на серпень 2021 року борги за комуналку сягнули 64,4 млрд гривень.

Найбільше українці заборгували за постачання та розподіл природного газу - 23,7 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води - 20,3 млрд грн та за постачання та розподіл електричної енергії - 7,1 млрд грн.

Людина визнається боржником по сплаті комунальних платежів в судовому порядку. Для цієї групи справ передбачене спрощене провадження, тобто така справа бути розглянута без присутності сторін та у скорочені терміни.

Якщо боржник не виконує вирок суду, він потрапляє в реєстр боржників. Це стандартна процедура, яку використовують будь-які стягувачі: комунальні установи, банки, колектори. Після цього виконавці можуть надіслати до банку вимогу про блокування рахунків боржника та примусове списання боргу.

Крім того, боржники підпадають під ряд обмежень та заборон, як-то: не можуть користуватися своїми заблокованими рахунками, здійснювати угоди купівлі-продажу у нотаріуса, виїздити за кордон тощо.