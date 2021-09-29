23-річний молодший сержант проходив службу у 6 окремому мотострілецькому полку, що базується у тимчасово окупованій Кадіївці, на посаді механіка-водія.

Фото: Штаб ООС

Вчора, 28 вересня, озброєний автоматом бойовик так званої "ЛНР" прийшов на українські позиції та добровільно здався в полон.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Ми саме перебували на бойовому чергуванні і стежили за допомогою засобів спостереження, щоб унеможливити прохід ворожих ДРГ. Побачили, що у напрямку наших позицій рухається якась невідома особа. Уважно слідкуючи, ми максимально близько підпустили того хто йшов. За декілька хвилин зрозуміли, що це військовий зі зброєю. Коли він підійшов впритул до нашого спостережника – ми швидко обеззброїли його і одразу ж доповіли своєму командиру", - зазначають армійці.

За інформацією Штабу ООС, 23-річний молодший сержант проходив службу у 6 окремому мотострілецькому полку, що базується у тимчасово окупованій Кадіївці, на посаді механіка-водія.

Бойовик офіційно приєднався до російсько-окупаційних найманців ще у 2016 році, як тільки досягнув повноліття. До бойовиків його привів рідний батько, який служив у сусідньому підрозділі. Новобранцю пообіцяли високу зарплатню, видали зброю.

Там, у колі палких шанувальників "руського міра", він вперше попробував наркотики. Його пригостили співслужбовці, і хлопець став наркозалежним. Зі слів бойовика, наркотики та алкоголь у його підрозділі цілком звична річ. А дисципліна, як поняття – відсутня взагалі.

Не витримавши знущань та постійного приниження як від російських кураторів, так і від своїх співслужбовців, - хлопець вирішив добровільно перейти на підконтрольну Україні територію. При цьому, навіть мінні поля, які понаставляли російсько-окупаційні війська перед своїми позиціями та банальна можливість просто бути розстріляним своїми ж бойовиками у спину – не зупинили перебіжчика.

Наразі із ним працюють слідчі.

Фото: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС

У штабі ООС нагадали, що згідно з ч.6 ст. 260 Кримінального кодексу України, держава гарантує звільнення від відповідальності особі, яка не скоювала тяжких злочинів проти людей, добровільно залишила лави НЗФ та повідомила про це правоохоронцям".

Нагадаємо, у серпні минулого року підрозділи операції Об’єднаних сил затримали стрільця-снайпера, у якого виявили військовий квиток так званої "ЛНР", невелику суму коштів у російських рублях і знеболювальний медичний препарат наркотичної дії.