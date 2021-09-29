Російські найманці на Донбасі двічі обстріляли українські позиції

Від початку цієї доби, 29 вересня, російсько-окупаційні війська на Донбасі 2 рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

В районі Золотого-4 противник вів прицільний вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Крім того, російські найманці обстріляли позиції українських військових поблизу населеного пункту Піски, застосувавши ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати ситуацію та виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 28 вересня, інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, не змінилась. Російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню, один раз - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.