За п'ять років усиновлення в Україні скоротилося в 2,5 рази, - Касьянова

За п'ять років усиновлення в Україні скоротилося в 2,5 рази. Важливою перешкодою є опір інституційної системи і відсутність у більшості дітей потрібного для усиновлення статусу.

Про це заявила голова правління громадської спілки "Українська мережа за права дитини" Дар’я Касьянова.

За її словами, на зменшення кількості усиновлених дітей впливають об'єктивні фактори. По-перше, невтішна соціально-економічна ситуація, по-друге, коронавірусна пандемія, яка перешкоджала належному проведенню занять для усиновителів, їхньому потраплянню в інтернатні заклади через карантин, а також своєчасним судовим засіданням, і по-третє - завершальний етап адміністративної реформи.

"Функцію усиновлення і сімейних форм виховання не було передано з районів на рівень об'єднаних територіальних громад, більше того, деякі райони було розформовано. Та й не в кожній ОТГ є така служба – орган, який приймає документи від усиновителів", - зазначає експертка.

За даними Міністерства соціальної політики, на централізованому обліку з усиновлення сьогодні перебуває близько 17 тисяч дітей, проте тисяча потенційних усиновителів стоять у черзі за дитиною роками, тому що шукають дитину до 3-5 років. Експерти стверджують, що одного такого малюка знайти складно, а двох-трьох і більше братів-сестер люди всиновлювати не готові, бо реально оцінюють свої можливості.

При цьому діти найбажанішого віку потрапляють замість нових родин у будинки дитини, де вже за пів року мають серйозну затримку розвитку порівняно з однолітками. "Інтернатних працівників на всіх дітей об’єктивно не вистачає", – пояснює Дар’я Касьянова.

Натомість на думку експертів, 40% вихованців будинків дитини могли б бути усиновлені. Саме тому "Українська мережа за права дитини" пропонує з 2024 року припинити влаштування найменших дітей у заклади інституційного виховання та удосконалити порядок розгляду судових справ, пов’язаних з позбавленням батьківських прав і наданням дитині відповідного статусу, аби вона могла потрапити в нову родину. Саме усиновлення має стати найпершою альтернативою інтернатам, бо є найкращою формою виховання у сім’ї.

"Українська мережа за права дитини" - громадська спілка, яка об’єднує 27 українських і міжнародних організацій і благодійних фондів, що працюють по всій Україні.

30 вересня відзначається День усиновлення, що збігається із днем християнського свята Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії.