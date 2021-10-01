Законопроєкт про соціальний захист політв’язнів можуть ухвалити на початку 2022 року, - Лубінець

Голова профільного комітету висловив сподівання на те, що законопроєкт потрапить до сесійної зали максимально швидко.

Законопроєкт про соціальний та правовий захист політв’язнів може бути ухвалений вже на початку наступного року.

Про це в ефірі Громадського радіо заявив голова профільного комітету Дмитро Лубінець.

“За процедурою, після реєстрації будь-якого законопроєкту впродовж двох тижнів будь-який народний депутат може подати альтернативний проєкт закону до основного. Наступним етапом роботи є підготовка розгляду основного законопроєкту у профільному комітеті. Після розгляду законопроєкту на комітеті Головне науково-експертне управління готує свій висновок по ньому. Тоді проєкт закону виносять до зали ВР”, - повідомив Лубінець.

Він висловив сподівання на те, що до сесійної зали законопроєкт потрапить максимально швидко.

“Тоді відбувається аналогічна до законопроєктної процедура по поправках. Якщо робити все максимально швидко і є політична воля, а як правило законопроєкти, подані президентом, голосують швидко, то думаю, цей законопроєкт можливо ухвалять на початку наступного року”, - зазначив голова комітету.

Нагадаємо, 27 вересня президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону “Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей”.

Згідно з пояснювальною запискою, ухвалення закону має забезпечити врегулювання на законодавчому рівні питань щодо соціального і правового захисту заручників, яких утримують на території РФ та окупованих українських територіях, а також членів їх сімей.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, законопроєкт внесено президентом як невідкладний.