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Законопроєкт про соціальний захист політв’язнів можуть ухвалити на початку 2022 року, - Лубінець

Голова профільного комітету висловив сподівання на те, що законопроєкт потрапить до сесійної зали максимально швидко. 

Законопроєкт про соціальний захист політв’язнів можуть ухвалити на початку 2022 року, - Лубінець
Дмитро Лубинець
Фото: 112

Законопроєкт про соціальний та правовий захист політв’язнів може бути ухвалений вже на початку наступного року.

Про це в ефірі Громадського радіо заявив голова профільного комітету Дмитро Лубінець.

“За процедурою, після реєстрації будь-якого законопроєкту впродовж двох тижнів будь-який народний депутат може подати альтернативний проєкт закону до основного. Наступним етапом роботи є підготовка розгляду основного законопроєкту у профільному комітеті. Після розгляду законопроєкту на комітеті Головне науково-експертне управління готує свій висновок по ньому. Тоді проєкт закону виносять до зали ВР”, - повідомив Лубінець.

Він висловив сподівання на те, що до сесійної зали законопроєкт потрапить максимально швидко. 

“Тоді відбувається аналогічна до законопроєктної процедура по поправках. Якщо робити все максимально швидко і є політична воля, а як правило законопроєкти, подані президентом, голосують швидко, то думаю, цей законопроєкт можливо ухвалять на початку наступного року”, - зазначив голова комітету.

Нагадаємо, 27 вересня президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону “Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей”.

Згідно з пояснювальною запискою, ухвалення закону має забезпечити врегулювання на законодавчому рівні питань щодо соціального і правового захисту заручників, яких утримують на території РФ та окупованих українських територіях, а також членів їх сімей.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, законопроєкт внесено президентом як невідкладний.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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