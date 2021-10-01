Законопроєкт про соціальний захист політв’язнів можуть ухвалити на початку 2022 року, - Лубінець

Законопроєкт про соціальний та правовий захист політв’язнів може бути ухвалений вже на початку наступного року.
Про це в ефірі Громадського радіо заявив голова профільного комітету Дмитро Лубінець.
“За процедурою, після реєстрації будь-якого законопроєкту впродовж двох тижнів будь-який народний депутат може подати альтернативний проєкт закону до основного. Наступним етапом роботи є підготовка розгляду основного законопроєкту у профільному комітеті. Після розгляду законопроєкту на комітеті Головне науково-експертне управління готує свій висновок по ньому. Тоді проєкт закону виносять до зали ВР”, - повідомив Лубінець.
Він висловив сподівання на те, що до сесійної зали законопроєкт потрапить максимально швидко.
“Тоді відбувається аналогічна до законопроєктної процедура по поправках. Якщо робити все максимально швидко і є політична воля, а як правило законопроєкти, подані президентом, голосують швидко, то думаю, цей законопроєкт можливо ухвалять на початку наступного року”, - зазначив голова комітету.
Нагадаємо, 27 вересня президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону “Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей”.
Згідно з пояснювальною запискою, ухвалення закону має забезпечити врегулювання на законодавчому рівні питань щодо соціального і правового захисту заручників, яких утримують на території РФ та окупованих українських територіях, а також членів їх сімей.
Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, законопроєкт внесено президентом як невідкладний.