На Донбасі поранено двох бійців ЗСУ

Від початку доби, 1 жовтня, російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню в районі операції Об’єднаних сил на Донбасі. Тричі ворог застосовував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Унаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення, інформує пресцентр ООС.

"Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого - середньої важкості, іншого - задовільний", - сказано у вечірньому зведенні.

Зазначається, що біля Новоолександрівки та Новозванівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл українських позицій з мінометів калібру 120 мм. Таке саме озброєння окупанти застосували в бік Авдіївки.

"Під обстріл потрапив і сам населений пункт, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та прилеглу територію. Втрат серед цивільного населення немає", - зазначається у повідомленні.

Позиції українських захисників поблизу Лебединського потрапили під обстріл з гранатометів різних систем.

На Донеччині за допомогою безпілотного літального апарату противник скинув гранатометні постріли біля Первомайського.

У районі Нью-Йорка ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів, а також застосував БпЛА та здійснив скидання ВОГ-17.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", із перетином лінії розмежування.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили його припинити вогневу активність.