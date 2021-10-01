Київська адміністрація вирішила приставити муніципальну охорону до інспекторів паркування після того, як збільшилися випадки нападів на них водіями.
Про це повідомив заступник мера Києва з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов.
"Відтепер в найгарячіших точках, де спостерігається паркувальна анархія, поруч з інспекторами буде Муніципальна охорона. У Києві має панувати закон і порядок", - написав він у фейсбуці.
Усов розповів, що 30 вересня біля метро "Печерська" водій напав і побив інспектора з паркування. Чоловік протизаконно запаркувався у другій смузі та зупинив рух транспорту позаду себе. Інспектор підійшов до порушника, але "несподівано отримав удари по обличчю" і зламаний ніс.
Усов зазначив, що це не перший подібний напад, а інспекторів з паркування "лякають і атакують майже кожного дня".
Чиновник закликав правоохоронців якомога швидше розслідувати подібні напади.
Нагадаємо, з 1 липня у Києві встановлюються нові тарифи на паркування автомобілів у центрі та поблизу з центром міста на муніципальних майданчиках уздовж доріг та вулиць. У І зоні, яка охоплює центральну частину міста, вартість 1 години паркування становитиме 35 грн/год., а в ІІ зоні, на прилеглих до центру територіях, – 25 грн/год. У спальних районах міста вартість лишається без змін – 5 грн/год.
У разі несплати за паркування на водіїв накладатимуть штрафи відповідно до чинного законодавства – у 20-кратному розмірі від вартості години паркування залежно від зони: 700 грн, 500 грн і 100 грн відповідно.