Поруч із ними буде знаходитися Муніципальна охорона.

Київська адміністрація вирішила приставити муніципальну охорону до інспекторів паркування після того, як збільшилися випадки нападів на них водіями.

Про це повідомив заступник мера Києва з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов.

"Відтепер в найгарячіших точках, де спостерігається паркувальна анархія, поруч з інспекторами буде Муніципальна охорона. У Києві має панувати закон і порядок", - написав він у фейсбуці.

Усов розповів, що 30 вересня біля метро "Печерська" водій напав і побив інспектора з паркування. Чоловік протизаконно запаркувався у другій смузі та зупинив рух транспорту позаду себе. Інспектор підійшов до порушника, але "несподівано отримав удари по обличчю" і зламаний ніс.

Фото: facebook.com/usov.ua

Усов зазначив, що це не перший подібний напад, а інспекторів з паркування "лякають і атакують майже кожного дня".

Чиновник закликав правоохоронців якомога швидше розслідувати подібні напади.

Нагадаємо, з 1 липня у Києві встановлюються нові тарифи на паркування автомобілів у центрі та поблизу з центром міста на муніципальних майданчиках уздовж доріг та вулиць. У І зоні, яка охоплює центральну частину міста, вартість 1 години паркування становитиме 35 грн/год., а в ІІ зоні, на прилеглих до центру територіях, – 25 грн/год. У спальних районах міста вартість лишається без змін – 5 грн/год.

У разі несплати за паркування на водіїв накладатимуть штрафи відповідно до чинного законодавства – у 20-кратному розмірі від вартості години паркування залежно від зони: 700 грн, 500 грн і 100 грн відповідно.