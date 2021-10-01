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Поліція нагадала, що відсьогодні водії повинні їздити за містом із увімкненими фарами

За порушення штрафуватимуть.

Поліція нагадала, що відсьогодні водії повинні їздити за містом із увімкненими фарами
Фото: Патрульная полиция

Відсьогодні, 1 жовтня, водії авто повинні обов'язково вмикати фари вдень за межами населених пунктів.

Про це нагадала пресслужба Нацполіції.

"До уваги водіїв! З 1 жовтня жовтня по 1 травня на заміських дорогах необхідно вмикати денні ходові вогні, а в разі їх відсутності – ближнє світло фар. Це зробить ваш автомобіль помітним на дорозі за будь-якої погоди та суттєво зменшить ризик потрапити у ДТП", - йдеться у повідомленні.

За порушення цього правила  водіям загрожує штраф в розмірі від 425 до 510 гривень.

"Це положення – обов’язкове для виконання і покликане підвищити безпеку дорожнього руху як у світлу, так і в темну пору доби. За ігнорування цього правила передбачена адміністративна відповідальність – штраф на суму від 425 до 510 гривень, відповідно до ч.2 ст.122 (…порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, згідно з постановою Кабінету міністрів від 11 лютого 2013 року, з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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