В акції взяли участь кілька десятків людей.

Фото: Lb.ua

На Майдані незалежності у Києві до дня народження політв’язня Володимира Дудки провели акцію-перформанс.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

Людині, яка символізувала Володимира, одягнули мішок на голову і обмотали його мотузками, що символізувало несвободу. В кінці акції чоловіка звільняє батько одного з політв’язнів.

В акції взяли участь кілька десятків людей. Серед них - Олег Сенцов, Володимир Жемчугов, інші колишні політв’язні Кремля та їхні близькі.

Наприкінці всі присутні підписали листівку з привітаннями на адресу Володимира Дудки.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, 9 листопада 2016 року ФСБ РФ заявила про затримання членів "диверсійної групи". Двоє з трьох затриманих - Дмитро Штибліков і Олексій Бессарабов - експерти аналітичного центру "Номос", який працював у Севастополі до початку 2014 року. Третій заарештований - член Всеукраїнської громадської організації "Об'єднання ветеранів розвідки України", капітан другого рангу запасу Володимир Дудка.

16 листопада 2017 року Севастопольський міський суд засудив Штиблікова до п'яти років колонії суворого режиму і до штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, після чого його етапували на територію Росії.

Дудці і Бессарабову винесли вирок у квітні 2019 року, вони отримали 14 років колонії.

15 жовтня суд РФ залишив без змін вирок у 14 років в'язниці українцям Дудці і Бессарабову.