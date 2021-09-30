Україна погасила останній з трьох випусків євробондів під гарантії США

України 30 вересня погасила третій випуск євробондів на $1 млрд, випущених під гарантії США у 2016 році під 1,471% річних.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Це останній з трьох випусків єврооблігацій під гарантію США, здійснених у 2014-2016 роках за пільговою ставкою менше 2% річних. Перший "американський" випуск євробондів був погашений в травні 2019 року, а другий – в травні 2020 року.

"Ми вдячні нашим партнерам за суттєву підтримку державного бюджету та сприянню проведенню реформ в Україні. Наразі всі єврооблігації, випущені Україною під гарантію США протягом 2014-2016 років, погашено в повному обсязі. Ми сподіваємось на подальше продовження бюджетної підтримки з боку уряду США в майбутньому не тільки для успішного подолання наслідків коронавірусної інфекції, але і для підтримки реформ та відновлення сталого економічного зростання", - заявив з цього приводу урядовий уповноважений з питань державного боргу Юрій Буца.

Нагадаємо, у 2014–2016 роках Україна тричі продавала євробонди під американські гарантії. У 2014 році розмістила п'ятирічні єврооблігації на $1 млрд під 1,844% річних, у 2015 – на $1 млрд під 1,847% річних, у 2016 – на $1 млрд під 1,471%.

У серпні 2021 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що попросив США розглянути можливість відновити практику надання Україні кредитних гарантій.