Російська делегація в ТКГ пропонувала голосувати всупереч принципам ОБСЄ

Ці спроби нав'язати свої пропозиції за межами порядку денного не знайшли розуміння.

Російська делегація в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України висунула пропозиції проводити голосування всупереч принципам ухвалення рішень ОБСЄ.

Про це за результатами вчорашнього засідання в режимі відеоконференції повідомили в Facebook української делегації в ТКГ.

"Слід зазначити, що цього разу російська делегація повелася дещо дивно. Зокрема, російські представники висунули пропозиції щодо «…загального голосування» за окремими власними ініціативами, «…голосування за замовчуванням» і тому подібні речі, які протирічать практиці перемовин та порушують принципи прийняття рішень в ОБСЄ, які передбачають прийняття усіх рішень виключно консенсусом", – йдеться у повідомленні.

Українська делегація зазначила, що ці спроби нав'язати свої пропозиції за межами порядку денного не знайшли розуміння ні у представників Україні, ні в представників ОБСЄ.

У ході засідання було розблоковано роботу гуманітарної підгрупи.

Також Українська сторона надіслала відповідні ноти до ОБСЄ про грубі порушення режиму припинення вогню російськими збройними формуваннями та втрати з боку України.

Окрім того, у межах підгрупи з соціальних та економічних питань обговорювались питання водозабезпечення по обидві сторони лінії розмежування та організації візиту інспекторів МАГАТЕ на непідконтрольні території.

Наступне засідання заплановане на 13 жовтня.

Нагадаємо, що 25 серпня після перерви відновилася робота ТКГ. Однак делегація Російської Федерації знову намагалася зірвати роботу гуманітарної підгрупи і залучити до роботи Майю Пірогову, засуджену в Україні за тероризм.