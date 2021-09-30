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ОБСЄ констатувала найбільшу кількість порушень "тиші" на Донбасі з початку "перемир'я"

У вересні в середньому реєструють понад 250 порушень режиму припинення вогню за день.

ОБСЄ констатувала найбільшу кількість порушень "тиші" на Донбасі з початку "перемир'я"
Фото: Макс Левин

Кількість порушень режиму "тиші" на сході України у вересні сягнула найвищого значення з липня 2020 року, коли було досягнуто домовленості про припинення вогню.

Про це повідомив спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Мікко Кіннунен після чергової зустрічі ТКГ, що відбулася 29 вересня.

"Ситуація у сфері безпеки нестабільна: у вересні в середньому реєструється понад 250 порушень режиму припинення вогню за день. Особливу стурбованість викликає велика кількість жертв серед цивільного населення внаслідок обстрілів і стрілянини. У вересні 2021 року ці цифри досягли найвищого показника з липня 2020 року, коли було вжито заходів для припинення вогню", - повідомив Кіннунен.

За його словами, обговорення в робочій групі з безпеки ТКГ "дозволило учасникам висловити свою думку про ситуацію... але, на жаль, про конкретні заходи домовитися не вдалося".

Як повідомляли, за минулу добу окупанти сім разів порушили "тишу" на Донбасі.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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