ОБСЄ констатувала найбільшу кількість порушень "тиші" на Донбасі з початку "перемир'я"

У вересні в середньому реєструють понад 250 порушень режиму припинення вогню за день.

Кількість порушень режиму "тиші" на сході України у вересні сягнула найвищого значення з липня 2020 року, коли було досягнуто домовленості про припинення вогню.

Про це повідомив спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Мікко Кіннунен після чергової зустрічі ТКГ, що відбулася 29 вересня.

"Ситуація у сфері безпеки нестабільна: у вересні в середньому реєструється понад 250 порушень режиму припинення вогню за день. Особливу стурбованість викликає велика кількість жертв серед цивільного населення внаслідок обстрілів і стрілянини. У вересні 2021 року ці цифри досягли найвищого показника з липня 2020 року, коли було вжито заходів для припинення вогню", - повідомив Кіннунен.

За його словами, обговорення в робочій групі з безпеки ТКГ "дозволило учасникам висловити свою думку про ситуацію... але, на жаль, про конкретні заходи домовитися не вдалося".

Як повідомляли, за минулу добу окупанти сім разів порушили "тишу" на Донбасі.