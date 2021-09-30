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На Львівщині перекинувся УАЗ з туристами, п’ятеро постраждалих

47-річний водій не впорався з керуванням, внаслідок ДТП він не постраждав.

На Львівщині перекинувся УАЗ з туристами, п’ятеро постраждалих

На горі Високий Верх у Стрийському районі Львівській області 29 вересня перекинувся автомобіль з туристами. Унаслідок ДТП травми отримали п’ятеро людей.

За даними обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, аварія сталася в селі Волосянка під час підйому туристів на гору.

47-річний водій не впорався з керуванням, автомобіль УАЗ з’їхав у кювет та перекинувся.

Травми отримали п’ятеро пасажирів: четверо чоловіків 1988 років народження та чоловік 1997 року народження.

Потерпілих госпіталізовано у Сколівську центральну районну лікарню.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, ввечері 15 вересня на полонині "Під Берди" поблизу села Вороненка Надвірнянського району Прикарпаття внаслідок вибуху загинуло двоє туристів, п’ятеро отримали травми. На місці вибуху знайшли уламки снаряду часів Першої світової війни.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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