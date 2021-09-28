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СБУ викрила схему обкрадання іноземців під виглядом "інвестицій" у криптовалютні ринки

Потерпілими від злочинної схеми стали тисячі іноземних вкладників.

СБУ викрила схему обкрадання іноземців під виглядом "інвестицій" у криптовалютні ринки
Фото: СБУ

Фото: СБУ

Кіберфахівці СБУ викрили у Львові розгалужену мережу нелегальних call-центрів. Зловмисники використовували їх для привласнення грошей іноземних громадян під приводом "інвестицій" у криптовалютні ринки.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, декілька місцевих «підприємців» облаштували в орендованих офісах і квартирах 6 підпільних сall-центрів. Їх оператори пропонували іноземцям вкладати гроші у фондові та криптовалютні ринки.

Свої "інвестиції" клієнти мали переводити на банківські рахунки і анонімні криптогаманці організаторів схеми. Після цього ділки виводили гроші обманутих вкладників у "тінь".

Фото: СБУ

Зазначається, що потерпілими від злочинної схеми стали тисячі іноземних вкладників.

Правоохоронці провели у приміщеннях call-центрів обшуки. За їхніми результатами були виявлені комп’ютери з телефонною гарнітурою, мобільні пристрої та маршрутизатори, чорнові записи з даними банківських платіжних карток ошуканих клієнтів, тощо.

Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до організації оборудки.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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