​У 2021 році Київ планує витратити 21 млн гривень на утримання бюветів

Всього в столиці 203 бюветних комплексів, 30 із яких не працюють.

У 2021 році Київ планує витратити 21 млн гривень на утримання 173 бюветних комплексів.

Про це йдеться у відповіді "Київводоканалу" на запит журналіста LB.ua.

Всього в столиці розташовано 203 комплекси, з яких 30 не працюють.

У 2020 році на утримання бюветів витратили 17,3 млн гривень, а у 2021 планують витратити 21,7 млн гривень. Основні витрати на утримання - це оплата праці та податків, електроенергії, а також - ремонтів та послуг з контролю безпечності води.

Електронна карта бюветних комплексів.

Нагадаємо, в 2010 році планували ввести плату за користування бюветами Києва.