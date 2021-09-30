Прокуратура заявила про арешт земельної ділянки в Києві, де будують елітний ЖК

Київська міська прокуратура заявила про арешт земельної ділянки на вулиці Антоновича у Києві, де будують елітний житловий комплекс бізнес-класу.

Про це повідомляється на сайті прокуратури.

Фото: ЛУН

"У 2017 році, маючи на меті будівництво елітного житлового комплексу на незаконно орендованій землі, директорка товариства вступила у змову з власниками та службовими особами групи підприємств. З метою подальшого незаконного будівництва житлового комплексу підозрювана підготувала та надала до Київської міської ради документи, які містять завідомо неправдиві відомості щодо підстав переважного права на користування земельною ділянкою. Таким чином підозрювана уникла процедури продажу прав оренди на земельну ділянку на конкурентних засадах (земельних торгів) та продовжила користування нею, чим завдала збитків територіальній громаді", - йдеться в повідомленні.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 (привласнення майна) КК України

З метою недопущення подальшого будівництва житлового комплексу на вказану земельну ділянку накладено арешт. Вартість землі прокуратура оцінює в 30 млн гривень.

Повідомлення на сайті Київської міської прокуратури проілюстроване зображенням будинку А136 Highlight Tower, який зводять за адресою вулиця Антоновича, 136-138 у Голосіївському районі Києва.

Земельна ділянка під цим ЖК у 2007 році передали ТОВ "Піріт" для будівництва, експлуатації та обслуговування офісного центру з підземним паркінгом, дитячим та спортивним майданчиками. У 2017 році договір оренди було поновлено ще на десять років.