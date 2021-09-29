Регулятор продовжив заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, продовжила заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до 1 листопада.

Як зазначалося на засіданні НКРЕКП 29 вересня, у період з 26 травня по 23 вересня до Комісії не надходили звернення стосовно необхідності відновити імпорт електроенергії з країн, які не є членами Енергетичного співтовариства.

Після обговорення регулятор погодився з пропозицією Департаменту енергоринку продовжити ембарго до 31 жовтня 2021 року.

Нагадаємо, рішення про заборону імпорту електроенергії з РФ та Білорусі НКРЕКП ухвалила 26 травня. Обмеження мали діяти до 1 жовтня.

17 травня міністр енергетики Герман Галущенко попросив НКРЕКП заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

На думку міністра, орієнтація на імпорт електроенергії з країн-нечленів Енергоспівтовариства суперечить стратегічним цілям України в сфері енергетики і потенційно загрожує енергобезпеці.

Однією з таких стратегічних цілей міністр назвав інтеграцію енергосистеми України до ENTSO-E, вказавши на підготовку до відокремлення ОЕС України від паралельної роботи з енергосистемами РФ і Білорусі з подальшим приєднанням до європейської мережі.

При цьому він зазначив, що ключовою вимогою під час приєднання ОЕС України до ENTSO-E є забезпечення достатності власних генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електроенергію.

Через холодну погоду і критично низькі запаси вугілля з початку січня 2021 року Україна почала імпортувати електроенергію з Білорусі, а з лютого - з Росії.

В 2020 році в Україні діяла заборона на доступ до міждержавних перетинів з країнами, що не є членами Енергетичного співтовариства, але з 1 січня вона втратила чинність. Тому "Укренерго" почало пропонувати учасникам ринку на аукціонах всю доступну пропускну спроможність міждержавних перетинів.