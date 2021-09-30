​"Укрзалізниця" отримала пільги на електроенергію

Ціна вдвічі нижча ринку і зафіксована до кінця 2022 року.

"Укрзалізниця" купила майже річний обсяг електроенергії за ціною вдвічі нижче ринкової.

Про це повідомив міністр інфраструктури, керівник антикризового штабу з відновлення сталого функціонування "Укрзалізниці" Олександр Кубраков.

"Сьогодні українська залізниця закупила понад 4,9 млн мВт/год електроенергії у НАЕК «Енергоатом», яку отримуватиме до кінця 2022 року. Це забезпечить понад 85% річного попиту УЗ. Середньозважена ціна за підсумком аукціону складає 1105 грн за мВт/год, це буде зафіксовано у контракті. У порівнянні з вереснем цього ж року, ціна впала майже вдвічі. Середньозважена ціна контракту – найнижча у 2021 році. І вона буде зафіксована до наступного року, без ризиків сезонних коливань", - розказав міністр у фейсбуці.

За його словами, ця закупівля стала можливою завдяки постанові уряду, яка дозволяє державним генеруючи компаніям протягом трьох років продавати "Укрзалізниці" електроенергію за спеціальною спрощеною процедурою.

Кубраков заявив, що УЗ таким чином зекономить 4 млрд гривень на електроенергії і зможе витратити їх на оновлення залізничної інфраструктури.

"Від цієї угоди виграють усі", - заявив Кубраков.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" зараз не має ні повноцінного правління (всі члени, крім одного, тимчасово виконують обов'язки), ні наглядової ради. Замість них уряд створив антикризовий штаб на чолі з міністром інфраструктури.