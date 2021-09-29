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Ціна на газ в Європі встановила новий рекорд - $1053 за тис. кубометрів

Ціна найближчого (жовтневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures ввечері в середу досягала 87,45 євро за МВт.год, або $1053 за тисячу кубометрів.

Ціна на газ в Європі встановила новий рекорд - $1053 за тис. кубометрів
Фото: vesti-ukr.com

Спотова ціна газу в Європі другий день поспіль перебуває вище тисячі доларів за тисячу кубометрів, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Якщо у вівторок до кінця дня ціна скорегувалась до $950, то ввечері в середу котирування продовжили зростання, досягнувши нового максимуму.

Ціна найближчого (жовтневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures ввечері в середу досягала 87,45 євро за МВт.год, або $1053 за тисячу кубометрів, свідчать дані біржі.

Раніше, 15 вересня, ціна газу на голландському хабі TTF перевищила 83 євро за МВт-год, що відповідає понад 1000 доларів за тисячу кубометрів.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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