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Готовність до опалювального сезону складає 99%, - Чернишов

За словами міністра, опалювальний сезон має бути своєчасним і безперебійним.

Готовність до опалювального сезону складає 99%, - Чернишов

Технічна готовність житлових об’єктів, закладів соціальної інфраструктури, котелень та теплових мереж до старту опалювального сезону складає близько 99% станом на 29 вересня. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час засідання Кабінету Міністрів. 

«За інформацією органів місцевого самоврядування, станом на кінець вересня ми йдемо чітко за планом. Технічна готовність об’єктів становить близько 99%. Хочу наголосити, Урядом створені всі передумови для своєчасного та безперебійного опалювального сезону. Тож звертаюсь до керівників органів місцевого самоврядування з проханням максимально контролювати ситуацію на місцях», — наголосив Міністр Олексій Чернишов. 

Підкреслимо, президент України Володимир Зеленський раніше підписав Закон «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу», який набрав чинності 29 серпня 2021 року. Закон прийнято з метою врегулювання ситуації з боргами ТКЕ перед НАК «Нафтогаз України». 

Раніше Олексій Чернишов повідомив, що Уряд затвердив План заходів, спрямований на розв’язання проблемних питань у сфері ЖКГ та затвердив Методику визначення заборгованості з різниці в тарифах.

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