Netflix вперше придбав ігрову студію

Розважальна компанія Netflix оголосила про придбання першої ігрової студії - компанії Night School Studio, яка найбільше відома своєю пригодницькою грою Oxenfree.

"Ми створюємо ігровий напрямок для своїх передплатників по всьому світу. Цей шлях тільки починається, і ми раді повідомити, що сьогодні до Netflix приєднується Night School Studio. Студію в 2014 році заснували Шон Кранкель і Адам Гайнс. Їх найвідоміша розробка, дебютна гра OXENFREE, отримала визнання критиків. Нас надихає їх амбітна мета: підняти ігрову оповідь на новий рівень. Вони віддані своїм творчим ідеалам, а успішний досвід роботи робить їх безцінними партнерами для спільного креативного зростання і створення бібліотеки ігор Netflix", - йдеться прессрелізі на сайті Netflix.

Компанія вперше повідомила про намір додати комп'ютерні ігри у свою підписку влітку 2021 року. Зокрема, у вівторок Netflix представив нові мобільні ігри, які стали ексклюзивно доступні в додатку сервісу для Android в Польщі, Іспанії та Італії - Card Blast, Teeter Up і Shooting Hoops. Також в бібліотеці Netflix є мобільні ігри Stranger Things: 1984 та Stranger Things 3: The Game, створені за мотивами серіалу "Дивні дива", пише Reuters.

Ігри Night School Studio, доступні на Sony PlayStation, Microsoft Xbox, Nintendo Switch і ПК, стануть першими немобільними іграми в портфоліо Netflix. Вони будуть вільними від реклами та внутрішньоігрових покупок.