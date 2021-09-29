​Американські генерали всупереч заявам Байдена заявили, що радили залишити в Афганістані 2,5 тис. солдатів

Президент США говорив, що не пам'ятає подібних порад.

Американські генерали Марк Міллі і Френк Маккензі під час слухань у Сенаті США заявили, що рекомендували залишити в Афганістані 2,5 тис. американських солдат. Покази генералів суперечать словам Джо Байдена, який у серпні в інтерв'ю ABC News сказав, що не пам'ятає подібних порад.

Слухання у Сенаті, присвячені виводу американського контингенту, були ініційовані американськими законодавцями, які критикували поспішний вивід військ та хаотичну евакуацію з Афганістана.

За словами генерала Міллі, який очолює Об'єднаний комітет начальників штабів США, він дійсно радив залишити в Афганістані не менше двох з половиною тисяч американських військовослужбовців, щоб запобігти раптовому колапсу афганського уряду та його армії.

Ця заява викликала різкий коментар сенатора-республіканця Дена Саллівана, який нагадав про недавні заяви Байдена.

Пояснювати ситуацію довелося речниці Білого дому Джен Псакі. Під час брифінгу, який відбувався паралельно зі слуханнями, вона сказала, що "остаточне рішення має приймати верховний головнокомандувач, і він вирішив, що пора припинити 20-річну війну".

After generals testify that they opposed Pres. Biden’s decision to withdraw all troops from Afghanistan, White House press sec. Jen Psaki tells @TerryMoran that “ultimately it is up to the commander-in-chief to make a decision.” https://t.co/WrXZhuQ3pZ pic.twitter.com/Duqp6nLxdf — ABC News Politics (@ABCPolitics) September 28, 2021

Генерал Міллі також визнав, що США переоцінили рівень бойової підготовки афганської армії та її здатність діяти без американської підтримки.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки вивели свої війська з Афганістану після 20-річної присутності у цій країні. Цим самим вони розв'язали руки "Талібану", який захопив владу в Афганістані, не дочекавшись навіть остаточного виводу західних військ.

15 серпня 2021 року таліби увійшли в столицю Афганістану Кабул і зайняли президентський палац. Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну і вилетів в ОАЕ.