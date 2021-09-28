Лукашенко запропонував провести в Білорусі референдум щодо смертної кари

Олександр Лукашенко сьогодні на розширеному засіданні Конституційної комісії висловив свою позицію з питання збереження в країні можливості застосування смертної кари в Білорусі.

Про це повідомляє БЕЛТА.

Член Конституційної комісії, кандидат економічних наук Сергій Дубков зазначив, що "з одного боку це посилює традиційні цінності, що базуються на християнських цінностях". Однак, при цьому "одна з фундаментальних християнських цінностей - право на життя - стоїть осторонь".

Лукашенко заявив у відповідь, що йому не зрозуміло, як питання страти може співвідноситься з християнськими цінностями.

"Точка зору розхожа, зрозуміла, мотивована, обгрунтована. Упор зроблений на християнськиї цінностях. Може, не зовсім до місця приклад? У нас же і на Заході християни живуть. Нещодавно в Швейцарії, що мене здивувало, пройшов референдум. 65% приблизно висловилися за одностатеві шлюби. Як це співвідноситься з християнськими цінностями? - запитав Лукашенко

Він розповів, що його часто дорікали в тому, що Білорусь - єдина в Європі країна, де не введений мораторій на смертну кару.

"Я завжди говорив: я не можу підписати указ попри те, що було на референдумі. Захід це не чув. Вони слухали мою мотивацію, а потім я розумів, що вони дулю в кишені тримали, просто мовчали, а потім за очі мене критикували. Але погодьтеся, що я вчинив чесно. Я не став йти всупереч думці народу. Хоча якби я підписав указ про призупинення страти, думаю, рейтинг б мій не впав. Але я на це не пішов, розуміючи, що це не можна робити. Тому що народ прийняв ось таке рішення, зберігши смертну кару на референдумі. Конституційною більшістю, по-моєму ", - пояснив свою позицію Лукашенко.

"Розкид по страті великий. Це дійсно так. Якщо ми зараз піднімемо це питання... Все-таки я думаю, що більшість за збереження (страти, - ред.)", - додав він і зазначив, що це питання все-таки "віднести в майбутнє".

"Якщо вже на те пішло, розглянути його окремо на референдумі. І людям про це сказати", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, єдиною в Європі та СНД країною, де застосовується смертна кара, є Білорусь.

У вересні 2020 року страту скасував Казахстан.