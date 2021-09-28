Єврокомісія оцінює наслідки нового контракту Угорщини та "Газпрому"

Вже відбувається перевірка, чи дотримано в умовах контракту правил ЄС.

В Європейській комісії перевіряють, якими можуть бути наслідки довгострокового контракту на постачання газу в Угорщину в обхід України, підписаного напередодні угорською MVM Group та російською компанією "Газпром експорт".

Про це заявив представник Єврокомісії Тім Макфі на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Контракт підписали вчора. Я вже попросив своїх колег перевірити, якими будуть наслідки", - сказав він.

Макфі зазначив, що наразі, зокрема, вже відбувається перевірка, чи дотримано в умовах контракту правил Євросоюзу.

Нагадаємо, 27 вересня угорська MVM CEEnergy Ltd підписала з "Газпром експортом" дві угоди на поставку російського газу в Угорщину. Сумарний обсяг контрактів - до 4,5 млрд кубометрів на рік, термін дії кожного - 15 років.

Газ буде йти в Угорщину через Сербію "Турецьким потоком" та його сухопутними відгалуженнями, і ще 1 млрд кубометрів - через Австрію.

У зв’язку з цим український "Оператор ГТС" попередив, що незважаючи на контракт до 2024 року, транзит російського газу в Угорщину через Україну може значно скоротитися або повністю припинитися.

Міністерство закордонних справ України розкритикувало підписання контракту, назвавши його догоджанням Кремлю. У відповідь міністр закордонних справ Петер Сіярто назвав позицію України "порушенням суверенітету та інтересів національної безпеки Угорщини". Угорське МЗС викликало посла України на розмову, українське міністерство відповідо дзеркально і викликало угорського посла.

Голова МЗС Дмитро Кулеба також попросив Угорщину "не розкручувати емоції" через претензії України до контракту з "Газпромом".