Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що Іран перетнув ядерну "червону лінію"

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що Іран перейшов "все червоні лінії" в своїй ядерній програмі, і пообіцяв, що Ізраїль не дозволить Тегерану отримати ядерну зброю.

Про це він заявив у своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН повідомляє Reuters.

Беннет сказав, що Іран прагне домінувати на Близькому Сході під "ядерною парасолькою", і закликав світ до більш узгоджених дій з припинення ядерної програми Ірану.

"Іранська програма створення ядерної зброї знаходиться в критичній точці. Всі червоні лінії перейдені", - сказав Беннетт.

Він закликав світ спільно протидіяти іранській загрозі.

"Якщо ми докладемо до цього зусиль, якщо ми серйозно налаштовані зупинити це, якщо ми будемо використовувати нашу винахідливість, ми зможемо перемогти", - сказав Беннетт.

Разом з тим він натякнув на те, що Ізраїль здатен діяти самостійно проти Ірану, про що він неодноразово попереджав.

"Ядерна програма Ірану досягла переломного моменту, як і наше терпіння. Слова не зупиняють обертання центрифуг", - сказав Беннетт.

"Ізраїль не дозволить Ірану отримати ядерну зброю", - додав він.

Посол ООН в Ірані, який раніше заперечував спроби Ірану створити ядерну зброю, відкинув заяву Беннета як "повну брехні".

Нагадаємо, що у червні парламент Ізраїлю затвердив новий уряд країни, який виступає проти відновлення іранської ядерної програми.

У червні МАГАТЕ повідомило, що Іран перевищив дозволений обсяг збагаченого урану в 16 разів. Загалом країна має в своєму розпорядженні понад 3,2 тисячі кілограмів урану, збагаченого до різного рівня.