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ЄС та Молдова посилять співпрацю у сфері безпеки та оборони, - Боррель

Сторони домовилися почати двосторонні консультації, щоб "визначити більш конкретні сфери для подальшої співпраці".

ЄС та Молдова посилять співпрацю у сфері безпеки та оборони, - Боррель
Жозеп Боррель
Фото: Скріншот відео

Молдова та Європейський Союз зміцнюватимуть двостороннє співробітництво, зокрема у сфері безпеки і оборони.

Про це повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель після зустрічі з прем'єр-міністром Молдови Наталією Гаврилиця і главою МЗС Миколою Попеску в Брюсселі в понеділок. 

"На сьогоднішній зустрічі ми обговорили перспективи розвитку співробітництва між ЄС і Молдовою ... Ми також обговорили спосіб для просування співпраці в сфері безпеки і оборони", - йдеться в заяві Борреля за підсумками зустрічі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами дипломата, сторони також домовилися почати двосторонні консультації, щоб "визначити більш конкретні сфери для подальшої співпраці".

Боррель привітав прагнення Молдови "зблизитися з ЄС" і вказав на важливість "амбітної програми реформ" молдавського уряду.

Нагадаємо, 23 вересня президентка Молдови Мая Санду під час свого виступу на Генеральній асамблеї ООН закликала вивести російські війська з Придністров'я.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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