Польща хоче продовжити дію надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вніс питання про продовження надзвичайного стану на польсько-білоруському кордоні в завтрашній порядок денний засідання Ради міністрів.

Про це повідомляє Радіо Польща.

Надзвичайний стан в прикордонній з Білоруссю смузі хочуть продовжити ще на 60 днів. Таке рішення в польському уряді пояснюють триваючими провокаціями білоруських прикордонників і збереженням напливу мігрантів через Білорусь.

"Мають місце провокації за участю білоруської прикордонної служби, і спроби масового порушення інтегральності нашого кордону. І мова не йде про дії окремих біженців, але про масову нелегальну міграцію, спровоковану політичними міркуваннями", - сказав глава МВС Польщі Маріуш Камінський.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда 2 вересня підписав постанову про введення режиму надзвичайного стану вздовж кордону з Білоруссю. Це рішення повинні були також підтвердити і депутати сейму (верхня палата парламенту) Польщі.

6 вересня більшість депутатів польського сейму підтримали відповідне рішення президента.

Раніше Польща, Литва, Латвія і Естонія звинуватили Білорусь в використанні нелегальних мігрантів в якості зброї в так званій гібридної війні проти ЄС. Потік нелегалів "спланований і систематично організований режимом Олександра Лукашенка", - говорилося в спільній заяві прем'єрів цих країн. Варшава, Рига, Вільнюс і Таллінн закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва за заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.