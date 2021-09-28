​Європа розділилась на схід і захід за рівнями вакцинації від ковіду

Європейські посадовці зазначають, що середній рівень вакцинації проти коронавірусу дорослого населення в 27 країнах ЄС перевищує 70%, але політики і фахівці стурбовані розривом між заходом і сходом.

Про це пише "Голос Америки".

Зазначається, що в той час як Португалія, країна член ЄС на заході європейського континенту, за рівнем вакцинації від коронавірусу - одна з перших у світі, найнижчі рівні щеплення залишаються на протилежному - східному боці Європи. За даними Our World in Data.org, станом на 26 вересня майже 88% португальців вже мають щеплення принаймні однією дозою, але, наприклад, в Україні цей рівень становив ледве 16%.

Україна зараз перебуває п’ятірці країн Європи у списку Reuters з найвищими показниками смертності людей після діагнозу COVID-19 - це 114 смертей у середньому щодня за останній тиждень.

Повільність української вакцинації пояснюють тим, що Україна не може користуватися можливостями, які мають країни члени ЄС.

Проте статистика показує, що навіть сусідні з Україною країни, які входять до ЄС, помітно відстають від західних партнерів. Найгірші показники в ЄС подають з Болгарії - 22% та Румунії - 33% вакцинованих. Трохи краще ситуація виглядає у Словаччині - 44% і в Польщі - 52%, але це значно менші показники у порівнянні, не лише з Португалією, але й з такими країнами як Іспанія - 80%, Данія - 77%, Франція - 74% чи Німеччина - 67%.

Низький рівень вакцинації на сході Європи також співпадає з порівняно високими показниками смертності людей, у яких був виявлений ковід.

Румунія опинилася серед лідерів у списках європейських країн за швидкістю поширення коронавірусу - в середньому 6 815 на день, і за показником смертності після заражень - в середньому 123 на день упродовж останнього тижня.

Румунський фахівець з питань охорони здоров’я Влад Міксіч розповів, що однією з причин низького рівня вакцинації в країні є "традиційна недовіра до влади" в країні, а також слабко організований процес вакцинації.

В сусідній Болгарії 23% опитаних нещодавно сказали, що не хочуть робити щеплення, у той час як загалом в ЄС той показник становить лише 9%.

Нагадаємо, за даними серпневого соцопитування, більше половини українців не хочуть вакцинуватися від ковіду навіть безкоштовно. Український показник небажання робити щеплення від коронавірусу називають серед найвищих у світі.