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Фінляндія заявляє про збільшення активності спецслужб Китаю і Росії

Розвідки іноземних держав, серед іншого, виявляють інтерес до підготовки значущих політичних рішень.

Фінляндія заявляє про збільшення активності спецслужб Китаю і Росії
Фото: http://www.horoshienovosti.com.ua

Фінляндія регулярно стає об'єктом широкомасштабної нелегальної розвідувальної діяльності. Інтерес до можливостей країни у сфері кібербезпеки проявляють, зокрема, Росія і Китай.

Про це йдеться у нещодавньому звіті фінської Поліції безпеки SUPO, повідомляє Yle.

Розвідки іноземних держав, серед іншого, виявляють інтерес до підготовки значущих політичних рішень. Також їх цікавлять відносини Фінляндії до НАТО, питання арктичних територій, а також навички і технології в області кібербезпеки.

За прогнозом SUPO, рівень загрози кібершпіонажу не знизиться протягом найближчих п'яти років.

"На ситуації позначається погіршення відносин між державами. Накаляеться обстановка в усьому світі. У цих умовах особливо авторитарні держави відчувають необхідність в розвідувальній інформації. За нашими оцінками, в Фінляндії триває широкомасштабна діяльність іноземних розвідок. Фінляндія цікавить, головним чином, Китай і Росію. Невеликі країни теж ведуть розвідку, але їх діяльність сконцентрована, насамперед, на вихідцях з цих країн", - заявив начальник SUPO Антті Пелттарі.

Також в доповіді вказується, що загрозу для безпеки Фінляндії представляє кіберзлочинність. Через комп'ютерні мережі можна паралізувати, наприклад, роботу комунальних служб і лікарень.

Нагадаємо, минулого місяця контррозвідники Служби безпеки України припинили розвідувально-підривну діяльність агента головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії на Херсонщині. Ним виявився місцевий житель, пенсіонер збройних сил СРСР.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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