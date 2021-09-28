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Республіканці заблокували підвищення ліміту державного боргу США

Країні може загрожувати "шатдаун" і дефолт.

Республіканці заблокували підвищення ліміту державного боргу США
Фото: EPA/UPG

Республіканці заблокували у Сенаті США заблокували законопроєкт про фінансування діяльності уряду та збільшення ліміту державного боргу.

Як повідомляє "Голос Америки", законопроєкт пройшов нижню палату Конгресу, але у Сенаті виникли проблеми.

Лідер республіканської меншості Мітч Макконнелл заявив, що його партія не хоче підвищувати ліміт державного боргу, тому що це дозволить президенту США Джо Байдену і демократам витратити трильйони доларів на програми, які республіканці не підтримують.

Водночас він сказав, що сенатори-республіканці підтримають резолюцію про фінансування діяльності уряду, щоб не допустити "шатдауну". Зробити це треба швидко, оскільки менше ніж через три дні у США закінчується фінансовий рік.

Демократи планували провести через Сенат законопроєкт, який відкладає проблему "шатдауну" до 3 грудня 2021 року, а стелі держборгу - до 16 грудня 2022 року. 

Ліміт державного боргу США встановлений на рівні 28,4 трлн доларів. Формально він уже перевищений, оскільки борг США становить 28,43 трлн доларів. Завдяки міністерству фінансів уже кілька місяців вдається платити за рахунками, притримуючи певні державні інвестиції, але до середини жовтня законодавці повинні підняти стелю державного боргу.

Інакше США можуть зіткнутися з першим в історії дефолтом, що може потенційно дестабілізувати світові ринки. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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