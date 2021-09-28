Держдеп: США та Росія обговорять контроль над ядерним озброєнням

Діалог зі стратегічної стабільності проводиться за домовленостями між президентами США та РФ, досягнутими під час їхньої зустрічі в Женеві у червні.

Заступник держсекретаря США Венді Шерман на чолі міжвідомчої делегації США обговорить з представниками Росії стратегічну стабільність та контроль над озброєннями.

Про це йдеться у повідомленні Державного департаменту США.

“Заступник держсекретаря Венді Шерман 29 вересня відправиться до Женеви, Швейцарія, щоб очолити міжвідомчу делегацію США для проведення переговорів з Росією щодо стратегічної стабільності та контролю над озброєннями”, - йдеться у повідомленні.

До неї приєднається заступник державного секретаря з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс.

Як уточнили у Вашингтоні, діалог зі стратегічної стабільності проводиться за домовленостями між президентами США та РФ, досягнутими під час їхньої зустрічі в Женеві у червні.