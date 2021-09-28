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Президент Південної Кореї запропонував заборонити їсти собак

На території країни для виробництва м'яса щороку вбивають близько мільйона собак.

Президент Південної Кореї запропонував заборонити їсти собак
Мун Чже Ін
Фото: EPA/UPG

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін пропонує відмовитися від традиційного корейського делікатесу й заборонити споживання в їжу собак.

Раніше влада Південної Кореї ніколи не заявляла про можливу повну заборону споживання собачого м'яса, передає ВВС.

"Хоча для багатьох представників молодого покоління собачатина вже стала табу, на території країни щорічно вбивають для виробництва м'яса близько мільйона собак... Однак напередодні президентських виборів, які відбудуться у березні 2022 року, багато політиків, зокрема, чинний президент, намагаються підвищити свою популярність шляхом демонстрації турботи про тварин", - йдеться у публікації.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін відомий своєю любов'ю до собак. У нього є кілька домашніх вихованців, зокрема, непородистий собака, якого він підібрав після того, як став президентом.

Собаче м'ясо не є частиною щоденного раціону середньостатистичного корейця, але воно як і раніше користується популярністю у багатьох літніх людей, які вважають його корисним для здоров'я. Крім того, м'ясо собак можна замовити у традиційних ресторанах і придбати на спеціалізованих ринках.

Заборони на собаче м'ясо існують в Гонконзі, Таїланді, а також на Філіппінах і Тайвані. До заборони також має намір приєднатися Індонезія.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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