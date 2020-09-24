Мораторій на цей вид покарання діяв у країні з 2003 року.

Казахстан повністю скасував смертну кару, приєднавшись до міжнародного протоколу про скасування цього виду покарання.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Казахстану.

Повідомляється, що 23 вересня уштаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй постійний представник Казахстану при ООН Кайрат Умаров підписав Другий факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, спрямований на скасування смертної кари.

Рішення про приєднання до міжнародного протоколу у той же день озвучив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у своєму виступі на сесії Генеральної Асамблеї ООН. Він підкреслив, що Казахстан прихильний реалізації основоположного права на життя і людську гідність.

У грудні 2019 рокуТокаєв доручив МЗС почати процедуру приєднання до цього протоколу.

"Підписання цього міжнародного документа є продовженням курсу на поступове звуження сфери застосування смертної кари і гуманізацію кримінального законодавства. Застосування смертної кари в Республіці Казахстан було повністю зупинено Указом Президента РК про введення відповідного мораторію у 2003 році", - наголосили в МЗС.

Нагадаємо, єдиною в Європі та СНД країною, де застосовується смертна кара, є Білорусь.